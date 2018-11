Prizreni s’jep leje për hidrocentrale në Luginën e Lumëbardhit

Komuna e Prizrenit nuk do të lëshojë leje për ndërtim të hidrocentraleve në trevën e Luginës së Lumëbardhit (Zhupës) ka bërë të ditur të premten kryetari Mytaher Haskuka.

Sipas tij ky qëndrim është pajtuar me kryetarët e fshatrave të kësaj ane, të cilët kanë shprehur shqetësimin lidhur me mundësinë e ndërtimit të hidrocentraleve në këtë zonë, shkruan sot Koha Ditore.

“Në takim me krerët e fshatrave të Zhupës biseduam për nevojat e banorëve të këtij rajoni malor. Njëra prej brengave më të mëdha të tyre është dhënia lejeve për ndërtim të hidrocentraleve në degët e Lumbardhit. Sasia e rrymës që mund të prodhojnë këto hidrocentrale është shumëfish më e vogël se dëmi që mund t'i shkaktojnë ekosistemit të rajonit dhe pjesës urbane të qytetit. Pos saj, ndërtimi i hidrocentraleve do të shkatërronte mundësinë e zhvillimit të turizmit malor. Prandaj me krerët e këtyre fshatrave u pajtuam se Komuna nuk do të lëshojë leje për ndërtim të hidrocentraleve”, ka bërë të ditur Haskuka, përmes rrjeteve sociale.

(Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)