Pse lideri verikorean e ndërroi me urgjencë stilolapsin

Siguria e Kim Jong-un-it ishte maksimale gjate takimit historik me Trump ne Singapor. Ajo qe ndoshta nuk u vu re, nuk i shpëtoi kamerave, që e fokusuan e me pas u bë lajm. Momenti kur Kim Jong Un i heqin stilolapsin gjatë nënshkrimit të marrëveshjes me Trumpin dhe ia zëvendësojnë me një tjetër në sekondën e fundit.

Edhe në këtë rast nuk munguan komentet për një fobie të madhe apo paranojë se mos liderin e helmojnë.

Në momentet para se Kimi të ulej me presidentin Donald Trump për të firmosur deklaratën e përbashkët pas takimit të parë midis udhëheqësve të dy vendeve, një ndihmës i sigurisë, që mbante doreza të bardha kapi stilolapsin e zi të lënë në tryeze qe duhet ta perdorte Kim.

Ndërsa bota shikonte rreth orës 2 të mëngjesit, një anëtar i ekipit të Kimit të sigurimit mbylli stilolapsin në mënyrë të përsëritur me një pëlhurë të bardhë të një lloji.

Pastaj, kur Kimi dhe Trumpi hynë në dhomë, motra e Kim Kim Yo-jong arriti para vëllait të saj dhe i dha atij një stilolaps tjetër, që e mori nga një xhep në xhaketën e saj.

Me atë stilolaps që Kim nënshkroi marrëveshjen duke shpallur angazhimin e Koresë së Veriut për të punuar drejt denuclearizimit të plotë të gadishullit Korean.