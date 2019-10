Stoltenberg: Procesi i anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO, në rrugë të duhur

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg ka thënë ta ketë garantuar kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev se procesi i anëtarësimit të këtij shteti në aleancën veri-atlantike “është në rrugën e duhur”.

Ai i ka bërë këto deklarata vetëm disa ditë pasi Bashkimi Evropian ka dështuar t’i ofrojë një datë këtij shteti për nisje të negociatave për anëtarësim, raporton rel.

Stoltenberg ka thënë përmes një postimi në rrjetin social, Twitter se ai ka telefonuar Zaevin për “t’i garantuar përkushtimin për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut”, duke shtuar se “procesi i ratifikimit është në rrugë të mbarë dhe unë mezi pres që Maqedonia e Veriut t’i bashkohet aleancës”.

Good phone call with PM @Zoran_Zaev to reaffirm #NATO’s commitment to North Macedonia’s accession. The ratification process is well on track & I look forward to North Macedonia joining our Alliance soon.