Vjet në rrugët e vendeve të BE-së humbën jetën 25 mijë veta, më 2001 më shumë se 55 mijë

Vendet e Evropës Lindore kanë numrin më të madh të viktimave nga aksidentet rrugore për frymë në të gjithë Bashkimin Evropian. Të dhënat janë publikuar në faqen zyrtare të Institutit Evropian për vdekjet në aksidente.

Por numri i përgjithshëm i vdekjeve në të gjithë bllokun është përgjysmuar në dy dekadat e fundit, raporton Euronews, transmeton Shqip. Pak më shumë se 25.000 njerëz humbën jetën në rrugët e Bashkimit Europian gjatë vitit të kaluar, sipas shifrave të publikuara nga Këshilli Evropian i Sigurisë së Transportit. Në vitin 2001, më shumë se 55 mijë persona vdiqën në aksidente rrugore në rrugët e BE.

Në atë kohë, vendet e Balltikut ishin veçanërisht të rrezikshme me Lituaninë dhe Letoninë që regjistruan 236 dhe 202 vdekje për një milion banorë, shifrat më të larta në bllok. Por pas 17 vjetësh, dyshja e vendeve Balltike ka bërë përparime, duke ulur numrin e vdekjeve në BE. Përmirësimi i madh Letonez ishte i mjaftushëm për ta larguar vendin nga lista e zezë e vdekjeve të aksidenteve rrugore.

Këtë rekord e mori Bullgaria me 87 vdekje për një milion banorë, ndërsa Rumania është me 96 persona të vdekur në aksidente për një milion banorë. Megjithatë, edhe këto vende kanë bërë përmirësime të dukshme vitetet e fundit. Anglia ka ulur ndjeshëm numrin e viktimave në rrugë, duke u bërë një nga vendet më të sigurta në BE, shprehet raporti.

Vitin e kaluar, Britania kishte 28 vdekje për 1 milion banorë, ndërsa Suedia 32, krahasuar me nga 61 vdekje për Britaninë në vitin 2011, dhe 60 për Suedinë. Ishulli i vogël i Maltës, është i vetmi vend i BE, që ka rritje në raportin e viktimave të aksidenteve rrugore. Përgjatë periudhës 2001-2018, nurmi i viktimave në aksidentet rrugore në Maltë është rritur me 12.5%.

Vitin e kaluar vdiqën 18 persona në rrugët e Maltës, ose mesatarisht 38 persona për një milion banorë, duke u bërë vendi i pestë më i sigurt i bllokut.