Ashpërsohet më tej polemika mes Trumpit dhe ligjvënëseve demokrate

President Donald Trump këmbënguli të dielën se katër ligjvënëset demokrate që u përkasin pakicave, me të cilat ai është konfliktuar kohët e fundit, nuk janë “të afta për ta dashur vendin tonë”.

“Ato duhet t’i kërkojnë falje Amerikës (dhe Izraelit) për gjërat e tmerrshme që kanë thënë”, ka shkruar Trump në Twitter. “Ato po e shkatërrojnë Partinë Demokrate, por janë qenia të dobëta dhe të pasigurta, të cilat nuk mund ta shkatërrojnë kurrë kombin tonë të madh!”.

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation!