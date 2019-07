SHBA-ja nuk i shet më avionë ushtarakë Turqisë

Dhe pse presidenti amerikan Donald Trump këmbëngul se ka një marrëdhënie shumë të mirë me homologun turk Erdoan, Shtëpia e Bardhë konfirmoi me anë të një deklarate për media se SHBA nuk do t'i shesë më avionë ushtarakë Turqisë.

Kjo pasi Ankara bleu sisteme mbrojtëse anti raketë nga Rusia.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka konfirmuar se Turqia nuk do të marrë pjesë në programin e avionëve luftarakë amerikanë F-35 NATO, sepse Ankara ka blerë sistemin e mbrojtjes ajrore ruse S-400.

Shtëpia e Bardhë zyrtarizoi faktin se vendimi i Turqisë për të blerë sistemet e raketave nga Rusia, bën të pamundur vijimin e një përfshirjeje në programin e abionëve F-35.

Sipas deklaratës së Shtëpisë së Bardhë këta avionë amerikanë nuk mund të bashkë-ekzistojnë me një platformë ruse për mbledhjen e informacioneve të shërbimit të inteligjencës, që do të përdoret për të mësuar aftësitë e tyre të avancuara.

Por pavarësisht kësaj, Uashingtoni do të vazhdojë bashkëpunimin e gjerë me Turqinë, duke marrë parasysh kufizimet që vijnë si pasojë e pranisë së sistemit S-400. Presidenti amerikan Donald Tramp deklaroi disa ditë më parë se ka marrëdhënie të mira me homologun e tij Erdoan.

Ai shtoi se Ankara u detyrua të blejë sisteme raketash nga Rusia pasi administrate Obama kishte refuzuar t’i shiste patriotët.

Por gjithsesi vendimi për të mos i shitur Turqisë avionë ushtarakë tashmë është fakt./ABC News