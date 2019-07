Shpërthen vullkani në ishullin bregdetar Stromboli të Italisë, vdes një person

Një vullkan ka shpërthyer në ishullin italian të Strombolit, duke vrarë një person dhe duke tmerruar turistët.

Viktima mendohet të jenë një bjeshkatar i cili ishte goditur nga një guri në rënie. Një tjetër person është lënduar, raporton Reuters.

Zjarrfikësit po luftonin me zjarrin e shkaktuar nga erupsioni.

“Pamë shpërthimin nga hoteli. Ishte një ushtimë e zhurmshme”, thotë Michela Favorito, që punon në një hotel në ishull.

“I mbyllëm veshët dhe pas kësaj, një re hiri na mbuloi. I tërë qielli është i mbuluar nga hiti, një re goxha e madhe”, thotë ai.

A small ticket on the bucket list done. Yesterday a group of Aussie friends walked the 20 kms to see the crater at Stromboli volcano off Sicily. Ankle and knees in bits today but it’s worth it. pic.twitter.com/gtGrBhb7qO