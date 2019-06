Irani thotë se e ka seriozisht, pas 10 ditësh nis testet bërthamore

Irani ka deklaruar se më 27 qershor, do të prishë marrëveshjen ndërkombëtare për testet bërthamore, pasi do të fillojë me pasurimin e uraniumit.

Ky shtet, gjatë muajit maj, paralajmëroi se do të katërfishojë prodhimin e uraniumit të pasuruar, duke thyer kështu marrëveshjen e vitit 2015 që e kishte arritur me Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të Bashkimit Evropian.

Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania kanë tentuar ta mbajnë të gjallë marrëveshjen qëkur presidenti amerikan, Donald Trump vendosi ta braktiste këtë marrëveshje gjatë vitit të kaluar. E Irani është kundërpërgjigjur duke deklaruar se vendet evropiane dështuan të mbrojnë burimet e naftës dhe bankat nga efektet e sanksioneve të SHBA-së, transmeton KTV.

Në maj, Irani tha se do t’i kthehej punës për pasurim të uraniumit kurse u dha afat fuqive evropiane që deri më 7 korrik të mbronin shitjen e naftës iraniane. Nëse do të dështonin, Irani do të shkelte në tërësi marrëveshjen e arritur për testet bërthamore.