Johnson nis fushatën me premtimin se Brexiti do të bëhet me 31 tetor

Boris Johnson, favorit në garën për të pasuar kryeministren britanike, Theresa May nisi sot fushatën me premtimin se Brexiti do të arrihet më 31 tetor, me apo pa marrëveshje me Brukselin.

Theresa May njoftoi të premten dorëheqjen nga funksionet, në mungesë të zbatimit të largimit nga BE-ja, fillimisht i parashikuar për në 29 maj, por që u shty më 31 tetor për të shmangur mundësinë e një divorci pa marrëveshje, një alternativë e frikshme për rrethet e biznesit.

Liderja konservatore do të monitorojë ndërkohë periudhën e tranzicionit derisa partia e saj të zgjedhë deri më 20 korrik, pasardhësin në mesin e 13 kandidatëve.

Ish-kryebashkiak i Londrës dhe ish-shefi i diplomacisë britanike, Boris Johnson ishte një nga mbështetësit e zjarrtë të votës pro Brexit në referendumin e 23 qershorit në 2016, dhe tashmë kërkon të paraqitet si shpëtimtar i largimit nga BE-ja.