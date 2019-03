BE përjashton negociata të reja për Brexit

Drama e Brexit vazhdon. Në Parlamentin Europian janë shtuar apelet për mënjanimin e kaosit të Brexit.

BE përjashton negociata të reja për marrëveshjen e daljes së Britanisë së Madhe nga BE. Nuk ka për të pasur një shans të tretë, pasi parlamenti britanik të martën i tha për herë të dytë "jo" marrëveshjes me BE duke e groposur autoritetin e kryeministres, Theresa May, deklaroi një zëdhënës i presidentit të Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker të mërkurën (13.03).

Kryenegociatori i BE, Michel Barnier dyshon, nëse një zgjatje e fazës së negociimit përtej datës 29 Mars mund të sjellë ndonjë ndryshim. "Pse duhet të zgjaten negociatat, kur ato janë mbyllur", tha ai në një debat në Parlamentin Europian. Kritika erdhën edhe nga kreu i grupit parlamentar liberal, Guy Verhofstadt në PE. "Mbretëria e Bashkuar po del jashtë kontrollit", tha ai.

Por deputetët e Parlamentit Europian nuk ofruan ndonjë zgjidhje. BE bëri të qartë vetëm, se një shtyrje të datës së Brexit më 29 Mars, do të ketë, vetëm nëse ka një arsyetim të mjaftueshëm. Vetëm, nëse është e qartë, se parlamenti britanik dëshiron një zgjatje të kësaj faze sipas nenit 50 të marrëveshjeve të BE deri në fillim të korrikut maksimalisht, sqaroi presidenti i PE, Antonio Tajani.

Kreu i grupit kristiandemokrat e kristiansocial në PE, Manfred Weber tha për Deutsche Wellen, se nëse britanikët nuk mund të përmendin një arsye të qartë për shtyrjen e afatit, atëherë ai do të ishte për një dalje pa marrëveshje në datën e caktuar. "Brexiti i ashpër është më afër se kurrë", tha Weber. "Ne flasim për miliona vetë, që nuk e dinë se si do të ndryshojnë kushtet e jetesës së tyre".

Zgjedhjet europiane si limit

Në korrik mblidhet për herë të parë Parlamenti Europian, deputetët e të cilin zgjidhen në maj. Nëse Britania e Madhe ende është anëtare e BE, duhet që të dërgohen 72 deputetë të saj në PE. Duket e pamundur në kushtet e tanishme, që të mbahen zgjedhje për një institucion, nga i cili britanikët duan të dalin. "Ju nuk besoj se doni, që të kthehen aty unë ose ushtri të të tëra të luftëtarëve të Brexit", tha Nigel Farage në PE, deputeti britanik, që luftoi për daljen e Britanisë së Madhe nga BE. "Ne duam thjesht të dalim dhe të mos qeverisemi nga ju."

Pa marrëveshje?

"BE ka bërë gjithçka që është e mundur", tha kryenegociatori Michel Barnier. Para se Dhoma e Ulët e parlamentit britanike të vendosë të enjten për shtyrjen e Brexit, duhet që të mërkurën të votohet për një Brexit pa marrëveshje me BE. Megjithëse pritet që shumica do t'i thotë Jo një daljeje të Britanisë së Madhe pa marrëveshje, data e daljes nga BE, 29 Marsi nuk preket. Kjo datë nuk mund të ndryshohet njëanshëm nga Dhoma e Ulët.

Ministri i Brexit i qeverisë britanike, Stephen Barclay tha në një intervistë për BBC, se një "No Deal" ka pasoja negative ekonomike, por rreziku që në fund të mos kemi fare Brexit, pra të mos dalim nga BE është më i madh."Kjo do të ishte një katastrofë për demokracinë tonë, prandaj besoj, se nga të dyja mundësitë e papëlqyeshme, moskryerja e Brexit do të ishte më e keqja."

Parlamenti Europian miratoi të mërkurën një sërë rregulloresh urgjente për të përgatitur vendet anëtare, në rast të një Brexiti të ashpër. Bëhet fjalë për të mos prekur normalitetin e fluturimit ajror me Britaninë e Madhe dhe udhëtimin e lirë pa viza. Britania e Madhe bëri të ditur, se nuk do të vendosë kontrolle mes Irlandës, anëtare e BE dhe Irlandës Veriore. Krahas kësaj, do të ulen ndjeshëm doganat e importeve në Britaninë e Madhe, për të siguruar furnizimin me mallra nga BE/DW.