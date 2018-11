Anëtari i mafisë italiane merr peng 4 punëtorë në një postë, kërkon takim me ministrat

Një person i armatosur me thikë po mban peng disa persona në një pikë të postës në Italinë veriore, disa ditë pasi u dënua me 19 vjet burgim si pjesë e Mafisë.

Agjencitë italiane të lajmeve ANSA dhe SkyTG24 thanë se Francesco Amato i ka liruar me shpejtësi të gjithë konsumatorët të hënën në postën në Pieve Modolena, më pas ka liruar edhe një punëtor pot ka mbajtur katër të tjerë, raporton AP.

ANSA thotë se ai po kërkon të bisedojë me ministrin italian të Brendshëm, njëherësh edhe Zëvendëskryeministër, Matteo Salvini, por edhe me ministren e Mbrojtjes, Elisabetta Trenta. I dyshuari është një nga 125 të pandehurit e dënuar javën e kaluar në zonën e afërt Reggio Emilia në një gjykim në lidhje me infiltrimin nga ‘ndrangheta, një grup i krimit të organizuar me bazë në Italinë jugore, në bizneset në rajonin e pasur Reggio Emilia’, transmeton Koha.net.

ANSA thotë se kur Amato hyri në pikën postare, ai, siç raportohet, ka bërtitur: “Unë jam ai i dënuari me 19 vjet” për shoqërim me Mafinë.

Ndërkaq, mediat lokale në Itali thonë se i dyshuari për pengmarrje, pas shkuarjes në burg, ka ikur nga atje