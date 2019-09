Dushi, fitues i garës në Grashticë

Përprarim Dushi, nga Auto Klubi “Prishtina Racing Team” është fitues i garës në Grashticë, e pesta me radhë në disiplinën malore për Kampionatin e Kosovës. Dushi ka munguar për një kohë të gjatë, por është kthyer si një kampion i vërtetë.

Dushi me Mitsubishi Evo 9, shtegun e gjatë 3 kilometra e kaloi për 01:38.634 (vozitja e parë) e 01:38.603 (vozitja e dytë) dhe me kohën e përgjithshme prej 03:17.237 minuta doli i pari në plasmanin e përgjithshëm, njofton Federata e Auto Sporteve të Kosovës, transmeton Koha.net.

“Jam inkuadruar me vonesë në kampionatin e sivjetmë, por gjithsesi jam i kënaqur me rezultatet e arritura. Sot ishte një garë e mirë, me konkurrencë të fortë dhe me pjesëmarrje të mirë garuesve. Shtegu ishte pak i rrëshqitshëm, por e kam menaxhuar mjaft mirë garën dhe në këtë mënyrë arrita deri te fitorja”, ka thënë Dushi pas fitores, duke shtuar: “Veturën e kam blerë vetëm para dy garave, jam i kënaqur me gjendjen e saj, ndërsa e falënderoj sponsorin tim 3P SHPK – DHL, për ndihmën e madhe që më ofron”.

Pozita e dytë në plasmanin e përgjithshëm i takoi Bardhyl Canollit nga “Eurogoma Racing Team”, i cili me Radicall SR8 LM, në krahasim me Dushin u vonua për 00.367 sekonda, ndërsa podiumi i fituesve u plotësua me Blerand Hasanajn e DTM-së, i cili me Opel Astra GSI ishte për 04.954 sekonda më i ngadalshëm se fituesi.

Në konkurrencën ekipore, në pozitën e parë u rendit Prishtina RT, e dyta Eurogoma RT ndërsa në pozitën e tretë Prizreni D&G.