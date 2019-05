Deri më 2025-ën, automjetet elektrike do të jenë më të lira se ato me motorë benzinë dhe dizelë

Më shumë se gjysmën e shitjeve globale të veturave të reja deri në vitin 2040 do ta përbëjnë automjetet me rrymë, vlerëson Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

Sipas të njëjtit burim, është e mundur që shitjet globale e automjeteve me motorë benzinë dhe dizelë kanë arritur kulmin e tyre dhe nuk do të jenë më të larta se tani.

Zhvillimi jashtëzakonisht i shpejtë i automjeteve elektrike do të bëjë të mundur që çmimi i tyre të jetë i barabartë me çmimin e atyre me motorë benzinë ose dizelë.

Është vlerësuar se në 20 vjetët e ardhshme shitjet globale të automjeteve elektrike do të rriten nga 2 milionë, të shpërndara në mbarë botën në 2018, deri në 56 milionë në vitin 2040.

Analistët parashikojnë se në të njëjtën periudhë shitjet botërore të automjeteve me motorët me djegie të brendshme do të bien nga 85 milionë (2018) në vetëm 42 milionë (2040).

BNEF deklaron se në mes të dekadës së ardhshme (rreth vitit 2025), automjetet elektrike do të kushtojnë më lirë se ato me motorë benzinë dhe dizelë.

Sipas raportit, tashmë janë mbi një miliard përdorues të këtij lloji të transportit në botë dhe ky numër do të rritet në të ardhmen e afërt./ksp