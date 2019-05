Skoda publikon foton e parë të modelit Superb 2019

Skoda ka publikuar fotografinë e parë të versionit të ri të modelit Superb që pritet të lansohet së shpejti.

Si pjesë e ndryshimeve, kompania çeke ka vendosur te modeli Superb vetëm ndryshimet minore në pamjen e jashtme, ndërsa ka marrë teknologjinë nga Volkswagen Passati i fundit.

Superb 2019 do të vijë edhe me teknologjinë hibride për herë të parë. Kompania planifikon të përdorë sistemin e Passatit GTE duke kombinuar një motor 1.4-litërsh me një tjetër elektrik për të arritur bashkë në 215 kuajfuqi.

Superb i ri do të vijë me tri versione benzinë e katër dizelë, me 148 deri 270 kuajfuqi. Do të kenë marsh manual me gjashtë shpejtësi, me modelin më të fuqishëm me shtatë shpejtësi DSG e sistem që tërheqë me katër rrota.