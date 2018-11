Toyota me foto të re paralajmëron modelin Corolla

Toyota ka nisur të publikojë fotografi të modelit të ri Corolla që do të prezantohet të enjten, më 15 tetor.

Prezantimi i tij do të bëhet në Ekspozitën “Guangzhou International Automobile” në Kinë.

Modeli i ri do të vijë me drita të veçanta. Ai do të ketë pesë dyer. Corolla 2020 do të ketë motor 2.0-litërsh benzinë me 168 kuajfuqi.

Corolla do të prezantohet edhe live përmes faqes së kompanisë së njohur së automobilizmit.