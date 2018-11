Toyota konfirmon se Supra vjen në janar

Kompania japoneze Toyota ka konfirmuar se brezi i ri i modelit sportiv Supra do të paraqitet në janar të vitit 2019 në panairin e veturave në Detroit.

Supra zyrtarisht do të kthehet “nga të vdekurit”, pasi modeli i parë i paraqitur në vitin 1979 nuk prodhohet që 20 vjet, transmeton KP.

Supra e re u krijua në bashkëpunim me BMW-në. Të dy kompanitë kanë rënë dakord të zhvillojnë dy modele të reja, Toyota Supra dhe BMW Z4, për të punuar së bashku për të ulur kostot.

Supra dhe Z4 do të ndajnë bazën mekanike, dhe pritet që modeli japonez gjithashtu do të marrë njësinë e makinës BMW. Supozohet se Supra e re do të ketë motor 3.0-litra me 6 cilindra, që sjell rreth 340 kuajfuqi.

Kjo do të jetë e mjaftueshme për një makinë që peshon rreth 1.5 ton për të përshpejtuar nga 0-100 km/h për 3.8 sekonda. Përveç këtij motori, do të ketë një version bazë, i cili besohet të jetë një motor me katër cilindra me benzinë turbo me 250 kuaj fuqi.

Çmimi fillestar i veturës në SHBA do të jetë 63.500 dollarë.