Nesër prezantohet Volkswagen T-Cross

Volkswageni do të prezantojë të enjten modelin e tij më të ri T-Cross, i cili është pozicionuar mbi modelin T-Roc dhe që do të ketë për konkurrencë SEAT Aron, Advance C3, Juke dhe Kia Stonicom.

VW para premierës zbuloi disa detaje të projektit që sugjerojnë një model më praktik. Kapaciteti i bagazhit është 455 litra, dhe tejkalon Aaronin, Juken dhe C3 Aircrossin.

T-Cross bazohet në kompakt hatchback Polo me atë që ka dimensione më të mëdha, dhe përdor të njëjtën platformë MQB dhe do të jetë në dispozicion me një gamë në benzinë dhe naftë, ndërsa është i mundshëm përdorimi i teknologjisë hibride, transmeton KP.

Modeli bazë mundësohet nga motori me tre cilindra 1.0-litra me turbombushës TSI, i cili vjen në versionet nga 75 deri 115 kuajfuqi.

Deri më tani nuk ka asnjë njoftim nëse VW do të ofrojë edhe T-Cross me motor 4MOTION, ndërsa është i mundshëm versioni GTI me 2.0-litra TSI që siguron 197 kuajfuqi nga Polo GTI.