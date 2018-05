Qeveria i jep start “Planit B” për ushtrinë

Qeveria e Kosovës ka nisur ta vërë në jetë një “Plan B” për ta transformuar Forcën e Sigurisë (FSK) në ushtri, pasi, shkaku i vetos së deputetëve serbë, këtë nuk ka mundur ta bëjë nëpërmjet ndryshimeve kushtetuese. Plani i ri parasheh një kohë prej 10 vjetësh, derisa transicioni të përmbyllet, shkruan sot Koha Ditore.

Një pako ligjore që prek në organikën e FSK-së është përcjellë tashmë në Zyrën e kryeministrit dhe, pasi t’i kalojë procedurat, do të adresohet në kabinetin qeveritar. Më pastaj, do të procedohet për votim në Kuvend. Dokumenti nuk do të parashohë transformimin e menjëhershëm, siç është provuar prej katër vjetësh, por do të heqë disa kufizime që lidhen me kapacitetet, mandatin dhe misionin e FSK-së.

Në Zyrën e kryeministrit e kanë konfirmuar se pakoja ligjore tashmë ka mbërritur aty.

“Pako e ligjeve për FSK-në, e dërguar nga Ministria përkatëse, është pranuar nga ana e Qeverisë, por ende nuk është proceduar për mbledhjen e Qeverisë. Kurdo që të jetë e gatshme për procedim, ju lajmërojmë”, thuhet në një përgjigje të Zyrës së kryeministrit. “Interesi i Qeverisë është që kjo të ndodhë sa më parë, por gjithmonë në bashkëveprim me partnerët strategjikë”.

(Tekstin e plotë lexojeni sot në Koha Ditore)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.