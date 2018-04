Laçi: Kombinatin “Sharri” e uzurpuan kryeministri, komandantët, ministrat e deputetët

Më 1 Maj, në ditën e punëtorëve, Kuvendi i Këshillit Qendror për Mbrojtjen e të Drejtave të Punëtorëve dhe Shoqërisë Aksionare të Kombinatit “Sharri”, ka paralajmëruar protestë duke filluar nga ora 12:00, me qëllim të vetëm që të kundërshtohet forma e privatizimit ilegal që i është bërë kësaj ndërmarrje.

Sipas tyre kërkesa e vetme është që kombinatit “Sharri”, t’i kthehet statuti si shoqëri aksionare dhe 1876 punëtorët t’i kthehen punës.

Përfaqësuesi më i lartë i katër kompanive “Cimento”, “Salloniti”, “Lepenci” dhe “Silkapori”, Xheladin Laçi, përmes një interviste dhënë për KosovaPress, iu ka bërë thirrje të gjithë punëtorëve të kombinatit “Sharri” që masivisht t’i përgjigjen kësaj proteste.

Sipas tij, ish AKM-ja, tani AKP-ja dhe Agjencioni i Lartë i Likuidimit, po i mbanë peng këto katër njësi të kombinatit “Sharri”.

“Qëllimi jonë për këtë protestë të 1 majit 2018 është që edhe njëherë t’iu bëjmë thirrje punëtorëve të kombinatit ‘Sharri’ nga katër njësit punuese, ‘Cimentores’, ‘Salloninit’, ‘Lepencit’ dhe ‘Silkaporit’, që të gjithë bashkërisht të dalim dhe të protestojmë në formë spontane kundër formës së privatizimit ilegal që ish AKM-ja, AKP-së dhe Autoritetit të Lartë të likuidimit po i mbajnë të uzurpuara fabrikat e kombinatit ‘Sharri’. Nuk ka pas dhe nuk ka asnjë argument ish AKM-ja, as AKP-ja, as Autoriteti i Lartë i Likuidimit për si po thirren se ne e kemi bërë privatizimin në formë legale. Për ne punëtorët e kombinatit ‘Sharri’ prej fillimit ka gënjyer se ne punëtorët e kombinatit ‘Sharri’ e kemi statusin e shoqërisë aksionare”, u shpreh ai.

Sipas tij, me këtë shoqëri aksionare ka manipuluar Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK).

Laçi tutje ka akuzuar ish kryesindikalistin e BSPK-së, Haxhi Arifin se e ka neglizhuar statutin e kombinatit “Sharri”.

“Ne u tradhtuam shumë rëndë pas luftës, duke iu besuar kryesindikalistëve, disa shefave, disa drejtorëve, që ishin futur në krim të organizuar dhe kanë manipuluar me 1876 punëtorë në formën më të vrazhdët edhe lirisht mund të them shefat tonë, kryesindikalistët tanë në krye me ish kryesindikalistin e BSPK-së, zotëri Haxhi Arifin që çështjen tonë që me në kanë manipuluar dhe kanë neglizhuar se statuti i shoqërisë aksionare është i veçantë. Nuk jemi ne kundër privatizimit, formës së privatizimit nga Agjencioni Kosovar i Privatizimit, por jemi kundër formës ilegale se kombinati “Sharri” nuk ka statut të ndërmarrjeve shoqërore, por e ka statutin e shoqërisë aksionare”, tha ai.

Për punëtorët e “Sharrit”, Laçi thotë se ish Agjencia Kosovare e Mirëbesimit, tani Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe Autoriteti i Lartë i Likuidimit, kanë bërë privatizim mbi privatizim.

Për gjendjen në të cilën ndodhen këto katër fabrika, Xheladin Laçi fajin ua hedhë edhe krerëve më të lartë të shtetit, siç i quan ai “peshqit e mëdhenj”.

Ai iu ka bërë thirrje institucioneve më të larta të vendit që “t’i ndalin marritë ndaj kësaj shoqërie aksionare”.

“Fabrikat tona i kanë uzurpuar ‘peshqit e mëdhenj’, janë, lirisht e them, komandantë, janë ministra, janë deputetë, besa-besa del edhe kryeministri. Edhe kryeministri i tanishëm del se ka qenë në dijeni se çfarë forme të privatizimit ilegal ka bërë AKP-ja në kombinatin ‘Sharri’. Nuk ka mundësi të bëhet privatizim mbi privatizim, jo në Kosovë, por askund në botë… Edhe kësaj radhe iu bëjmë thirrje institucioneve më të larta të shtetit të Kosovës që mjaftë më me këto marri, mjaftë më me thënë edhe kryetari i shtetit, edhe kryeministri i shteti, askush mbi ligjin a mbi ligjin ata vetë janë duke shkelur se çështjen e statutit së shoqërisë aksionare e di kryetari i shtetit, Hashim Thaçi më mirë se unë se çfarë privatizimi ka bërë ish AKM-ja, apo AKP-ja me rastin e privatizimit në kombinatin “Sharri”, u shpreh Laçi.

Sipas tij, rastin ata e kanë paraqitur edhe në gjykata dhe prokurori vendore dhe ndërkombëtare, por asnjëherë nuk kanë marrë ndonjë përgjigje.

Laçi tutje tha se ata asnjëherë nuk do të ndalen duke e kërkuar të drejtën e tyre që kombinatit “Sharri” t’i kthehet statuti si shoqëri aksionare.

Ai ka bërë të ditur se protesta e paralajmëruar më 1 Maj 2018 do të mbahet duke filluar nga ora 12:00 para portës së fabrikës “Cimento” në Han të Elezit.

Ndryshe, punëtorët e kombinatit “Sharri” që nga viti 2010, më 1 Maj protestojnë me kërkesën e tyre të vetme që t’u kthehet statuti si shoqëri aksionare.