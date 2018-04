Kolegët deputetë përgënjeshtrojnë Pacollin në deklaratën për viza

Komisioni për Integrime Evropiane dhe zyrtarë të Zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë për disa ora kanë diskutuar për proceset dhe punën që Kuvendi duhet bërë në rrugën e Kosovës drejt BE-së.

Por, nga ky takim kanë dalë dy versione të ndryshme të asaj çka ndodhi prapa dyerve të mbyllura.

Deputetja e Vetëvendosje, Fitore Pacolli, është ngutur të japë lajmin se Kosova ka humbur shansin për liberalizim vizash.

Nga zyrat e Vetëvendosjes, ajo tha se zyrtarët e BE-së nuk kanë mundur t’u thonë atyre se liberalizimi do të ndodhë.



Por, ajo është kundërshtuar nga shumica e kolegëve të partive të tjera.

Kryetarja e Komisionit për Integrime Evropiane, Blerta Deliu-Kodra, ka thënë se nuk është e vërtetë ajo që ka thënë deputetja Pacolli.

“Takimi ka qenë i mbyllur për media, meqë kështu jemi dakorduar, anëtarët e Komisionit bashkë me Zyrën e BE-së. Përndryshe, ajo që e ka deklaruar Pacolli, e them me përgjegjësi të plotë që është totalisht e pavërtetë. Takimi i sotëm është zhvilluar në frymë jashtëzakonisht pozitive dhe, po ashtu, është thënë se ka sinjale tejet pozitive nga Brukseli në raport me liberalizimin e vizave. Kemi diskutuar lidhur me progresin në rastet e korrupsionit që është në duar të Gjyqësorit. Është vlerësuar si hap shumë i rëndësishëm ratifikimi i demarkacionit në Kuvendin e Kosovës”, ka thënë Blerta Deliu Kodra.

Deputeti i Alternativës, Ilir Deda, ka thënë se Pacolli e ka shkelur marrëveshjen mes Zyrës së BE-së dhe Kuvendit.

“Nuk është e vërtetë ajo çka ka deklaruar Fitore Pacolli, ata asnjëherë nuk na kanë thënë se nuk ka liberalizim të vizave. Ne kemi biseduar për proceset e Kosovës drejt BE-së, punën që duhet të bëjë Kuvendi”, ka thënë Ilir Deda, deputet i Alternativës.

Edhe deputeti i LDK-së, Armend Zemaj, ka mohuar që BE-ja ka shuar shpresat për liberalizim të vizave dhe shkurt për KTV-në ka thënë se një gjë të tillë nuk e ka dëgjuar në atë takim.