Moti sot në Shqipëri

Gadishulli i Ballkanit do të mbetet në aktivitetin e rrymave ajrore Atlantike të paqëndrueshme të cilat do të influencojnë në territorin e Shqipërisë me reshje shiu me intensitet të lartë duke nisur nga dita e mërkurë.

Për sot moti do të jetë me alternime kthjellimesh, reshje shiu dhe rrebeshe me intensitet të lartë në zonën Veriperëndimore dhe Jugperëndim në orët e para të mëngjesit.

Era do të jetë e vrullshme me drejtim Jug (S) me shpejtësi maksimale 10-25 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 7 me lartësi vale 2,5- 3,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rritje.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zonat malore 10/17°C

Zonat e ulëta 12/24°C

Zonat bregdetare 16/22°C