Ahmeti i gatshëm të lëshojë kreun, thotë se PSD-ja nuk e ka në plan të shkrihet në asnjë parti

Partia Socialdemokrate nuk do të shkrihet në asnjë parti. Kështu tha sot kryetari i kësaj partie, Shpend Ahmeti.

PSD-ja, në bazë të rezultateve preliminare të KQZ-së, në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit ka dal mjaft dobët. Ajo ka garuar në koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës që udhëhiqet nga kryeministri në detyrë, Ramush Haradinaj.

Kjo e fundit i ka ofruar mundësi partisë së Ahmetit për bashkim, por ky i fundit ka thënë se PSD-ja nuk e ka në plan t’i bashkohet ndonjë subjekti tjetër politik.

Ahmeti po ashtu tha se nuk e ka ndërmend të japë dorëheqje edhe pse partia e tij doli dobët në zgjedhje.

Teksa flet rreth rezultatit të cilin e konsideron jo të kënaqshëm, Ahmeti përjashton çdo mundësi që PSD-ja t’i bashkohet ndonjë partie tjetër.

Sipas tij, PSD-ja do të rishikojë veprimet e saj në dy vitet e fundit për të parë se si të vazhdojnë tutje si subjekt politik në vend.

“PSD nuk shkrihet në asnjë parti tjetër. Pra unë e kam dëgjuar zoti Haradinajn, në rregull është me mendua si Aleancë që mund të tërheqin, por jo. PSD ka pasur bashkëpunim parazgjedhor me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, ende nuk i dimë rezultatet, por nuk janë të kënaqshme për neve që na bën neve t’i rishikojmë, rimendojmë të gjitha ato që i kemi bërë në dy vitet e fundit dhe të shohim si të ecim përpara. Por natyrisht nuk bëhet fjalë për shkrirje apo bashkim me ndonjë parti tjetër”, tha Ahmeti në një intervistë për Kosovapress.

Sipas kreut të PSD-së, deri tek ky rezultat i dobët i partisë së tij në zgjedhjet e 6 tetorit erdhi për shkak të veprimeve që i kanë bërë si parti opozitare në legjislaturën e kaluar të Kuvendit të Kosovës.

Duke mos dashur ta fajësojë askënd, Ahmeti u shpreh se kjo parti për veprimet e veta u ndëshkua nga qytetari pasi u krijua bindja që PSD-ja si parti opozitare nuk ka vepruar mirë.

“Percepsioni që kanë për mua është në rënie prej vitit të kaluar, pra ka të bëjë edhe me imazhin, ka të bëjë edhe me vendimet të cilat i kemi marrë, secili prej neve duhet me marrë përgjegjësinë. Ne vazhdojmë të mendojmë se kemi vepruar si opozitë racionale, kemi menduar për shtetin, për interesat e shtetit, ato që i kemi thënë ne do të bëhen tash sepse edhe tash qeveria e ardhshme po flet për dialogun bashkë me opozitën, pra nuk hyjnë në dialog me Serbinë pa opozitën, pra janë ato të cilat i kemi thënë tërë kohën. Megjithatë e kemi paguar një ndëshkim nga qytetarët dhe këtë duhet ta pranojmë, nuk kemi çka të themi. Tash mund ta analizojmë, unë mund të them se nuk është faji tek unë, është faji tek tjetër kush, tek Aleanca, është faji tek vendimi për buxhetin, krejt janë këto pjesë, nuk mendoj që ka një faj apo dy, mirëpo u krijua bindja që PSD-ja nuk ka vepruar mirë dhe prej asaj bindje ka ardhur rezultati i zgjedhjeve ku jemi ndëshkuar për ato veprime”, tha Ahmeti.

I pari i PSD-së, derisa tha se nuk do japë dorëheqje në këso situate të vështirë që ndodhet partia që e kryeson ai, shprehu gatishmërinë që të lëshojë rrugë në parti me qëllim të ecjes përpara të PSD-së.

“Nuk e kam fort në personalitet me ik kur është më së vështiri, pra më së lehti tani është me dhënë dorëheqje dhe me thënë ‘bëni çfarë të doni ju se unë e përfundova me timen çka pata’. Pra dua një diskutim racional. Iu kemi thënë të gjithë anëtarëve, nuk dua të ik nga asnjë përgjegjësi, nuk jam duke ikur sepse është vështirë, por jam i gatshëm me u ul në rendin e dytë, tretë, të katërt... në qoftë se mendojmë se kjo është rruga përpara, ashtu kështu unë i kam premtimet që duhet t’i përfundoj në mandatin e Prishtinës”, tha Ahmeti.

Kujtojmë që në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 6 tetorit, koalicioni AAK-PSD u rendit si subjekti i katërt në bazë të rezultateve preliminare të KQZ-së.

Sipas këtyre rezultateve, PSD-ja rrezikon të mbetet pa asnjë deputet në legjislaturën e shtatë të Kuvendit të Kosovës, dhe se si mundësi që kjo parti politike të jetë e përfaqësuar në Kuvendin e Kosovës është përmes Natyra Kuçit, e cila ende nuk dihet se a ka arritur t’i marrë votat e mjaftueshme për të qenë deputete e legjislaturës së shtatë të Kuvendit të Kosovës.