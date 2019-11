Në Shqipëri vazhdon moti me shi

Shqipëria sot do të mbizotërohet nga një mot i kthjellët dhe me alternime vranësirash por që do të sjellin reshje lokale shiu në të territorin.

Sipas Meteoalb, temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë ku do variojnë: në zonat malore nga 03ºC deri në 11ºC, në zonat e ulëta nga 07ºC në 23 ºC dhe në zonat bregdetare nga 10C në 23ºC.

Gjatë darkës do të ketë shtim të vranësirave ku për pasojë dita e hënë do jetë me reshje më të dendura të shiut, shkruan tch.

Era do të fryjë në drejtim Jugor me forcë valëzimi deri në 7 ballë.