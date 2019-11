​Ambasadori amerikan në Kosovë mirëpret caktimin e seancave për 'veteranët e rrejshëm'

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Philip Kosnett, e ka mirëpritur caktimin e tri seancave gjyqësore për çështjen e veteranëve të luftës.

Kosnett përmes një shkrimi në rrjetin social Twitter, e ka cilësuar si një hap përpara për sundimin e rendit dhe të ligjit në Kosovë.

“Është mirë të shohësh që janë caktuar tri seanca gjyqësore radhazi në dhjetor për çështjen e mashtrimit me pensione nga veteranët e luftës - një hap përpara për rolin e drejtësisë në Kosovë” ka thënë Kosnett i cili poashtu e ka vlerësuar lartë çështjen e moszvarritjes së këtij procesi.

“Qytetarët meritojnë një gjyqësor që i merr parasysh rastet në kohën e duhur, pa pasur javë ose muaj ndërmjet seancave”, ka shkruar tutje ai.

