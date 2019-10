Shi e vranët sot në Shqipëri

Moti sot në Shqipëri parashikohet i vranët. Gradualisht, në pjesën më të madhe të vendit, përjashtuar jugun, do të nisin kthjellimet.

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën me dije se reshjet e shiut fillimisht do të përfshijnë pjesën më të madhe të vendit, por prej mesditës do të përqendrohen në jug aty ku nuk do të mungojnë shtrëngatat e shiut me shkarkesa elektrike.

Era do të fryjë me drejtim juglindje – veriperëndim 1-5m/s, në bregdet deri 10m/sek. Valëzimi në dete i forcës 3-4 ballë.

Temperaturat parashikohen:

Qytetet Temperaturat në °C Sigla

Lezhë 10/20 diell re

Durrës 14/22 diell re shi i dobët

Tiranë 14/21 diell re shi i dobët

Berat 8/23 diell re shi i dobët

Vlorë 12/23 re shi

Korçë 7/15 re shi

Gjirokastër 5/18 re shi

Sarandë 15/21 re shi