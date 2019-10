Këta janë fituesit e javës së dytë “Kesh me Cash”!

Rrjeti i marketeve Viva Fresh Store, në të gjitha pikat e saj, në krejt Kosovën, përmes lojës shpërblyese ma atraktive në vend “Kesh me Cash”, po vazhdon t’i shpërblejë, për ÇDO JAVË, me qindra konsumatorë besnik.

Në javën e PARË, u shpërblyen gjithsej 381 fitues me 50she, 100she dhe 500she cash kurse dje, me datë 28 Tetor, janë përzgjedhur dhe shpërblyer 379 FITUESIT e javës së DYTË me; 300 x 50 euro, 74x 100 euro dhe 5 x 500 euro.

Shpërblime të tilla do të dhurohen edhe në javët në vijim, deri në përfundimin e lojës shpërblyese “Kesh me Cash”. Mos harroni, loja ka filluar me 11 Tetor dhe do të përfundoj me 31 Dhjetor 2019, ku përgjatë kësaj periudhe, do të shpërblehen MBI 4500 konsumatorë besnik të Viva Fresh Store.

Bëhuni edhe JU pjesë e lojës shpërblyese më atraktive në Kosovë, dhe fitoni, për çdo javë, me qindra shpërblime me 50she, 100she dhe 500she cash. Mundësit janë shumë të mëdha! Ju presin edhe 9 JAVË të tjera, përplot me shpërblime.

Pjesë e lojës mund të jenë të gjithë ata konsumatorë të cilët furnizohen më produkte të ndryshme në rrjetin e dyqaneve të Viva Fresh Store, në tërë Kosovën. Pjesëmarrja në lojë është shumë e thjesht! Për tu bërë pjesë e lojës shpërblyese “Kesh me Cash”, ju duhet të bleni produkte nga markat pjesëmarrëse në lojë, dhe për çdo produkt të blerë, ju fitoni nga një kupon. Sa më shumë kupona që merrni, aq më shumë mundësi për të fituar. Mos harroni, në qytetin dhe pikën ku ju luani, aty edhe mund të fitoni njërën nga qindra shpërblimet javore me 50she, 100she dhe 500she cash, krejt fresh... në Viva Fresh!

Java po vjen shumë SHPEJTË, prandaj, LUAJ DHE FITOO!

(Artikull i sponsorizuar nga Viva Fresh Store)