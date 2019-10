Sot mbahet mbrëmja përkujtimore për Astrit Deharin

Sot mbahet një aktivitet simbolik në përkujtim të ish-anëtarit të Lëvizjes Vetëvendosje Astrit Dehari.

Grupi organizativ i mbrëmjes përkujtimore “Unë jam Astriti!” ka njoftuar se kjo mbrëmje do të fillojë nga ora 18:00 afër kinemasë “ABC” në Prishtinë, aty ku është ngritur edhe murali përkujtimor për Deharin.

“Do të mblidhemi së bashku në një aktivitet përkujtimor për ta shprehur solidaritetin dhe dhimbjen tonë me familjen Dehari. Derisa familja Dehari do të mbajë një fjalë rasti. Për kujtimin ndaj Astritit, do të mbulojmë rrugëkalimin me qirinj, lule dhe kartolina me mesazhe për familjen e tij”, thuhet në njoftim.

Instituti i Mjekësisë Ligjore në Lozanë të Zvicrës, ka ardhur në përfundim në raportin prej 58 faqesh, se gjasat janë të vogla që Dehari ta ketë vrarë veten në burg/KsP.