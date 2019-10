Nxehtë deri të martën, pastaj në lartësi mbi 1600 metra mund të ketë edhe borë

Mot me temperatura të larta do të vazhdojë deri ditën e martë, ku më tej, nga e mërkura pritet destabilizim i motit, sa i përket fushave termike, njofton Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.

Vlerat e dy ekstremeve të temperaturave do të shënojnë rënie.

Vranësira të cilat vijnë nga pjesa jugë perëndimore e kontinentit, do të krijojnë kushte për reshje shiu, por jo të intensitetit të lartë dhe nuk do ta përfshijnë gjithë territorin me të njëjtin intensitet, kurse në vise malore me lartësi mbidetare mbi 1600 metra, reshjet e shiut mund të shoqërohen edhe me fjolla bore.

Në fushat barike do të ketë luhatje, por gjithnjë mbesin vlerat e larta, mbi normalen. Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet 2-5 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 10-24 gradë Celsius.

Kjo situatë termike me vlera të ulëta do të jetë e qëndrueshme vetëm tri ditë, nga e mërkura deri të premten, ku më pas, sërish grafiku në fushat termike do të pësoj rritje graduale.

Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes dhe jugperëndimit me shpejtësi 1-9m/s.