Moti sot në Shqipëri

Gjatë ditës së sotme në Shqipëri do të ndikojë sërish zona me presion të lartë atmosferik.

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën me dije se moti parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta kalimtare. Era do të fryjë me drejtim verilindje – veriperëndim 1-5m/s e në bregdet deri 8 m/sek.

Valëzimi në dete parashikohet i forcës 1 ballë.

Temperaturat parashikohen:

Qytetet Temperaturat në °C Sigla

Lezhë 11/25 diell

Durrës 14/26 diell

Tiranë 14/27 diell

Berat 10/29 diell

Vlorë 13/26 diell pak re

Gjirokastër 9/26 diell

Sarandë 15/25 diell