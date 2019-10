Serbëve s'ua qet goja “Kosova e pavarur”, duan 4 komuna në veri dhe...

Për qytetarët e Serbisë çështja e Kosovës vazhdon të jetë shumë emocionale, shumë e dhimbshme dhe e lidhur me fjalën tradhti, prandaj njohja e pavarësisë së saj është e papranueshme, madje për 78,5 për qind të tyre, shkruan "Blic" i Beogradit duke cituar hulumtimin e Qendrës për Dialog Shoqëror dhe Iniciativa Rajonale, të prezantuar një natë më parë në Forumin e Sigurisë, përcjell Koha.net.

Sipas këtij hulumtimi pavarësinë do ta pranonin vetëm 12, 4 për qind e respondentëve.

Përfaqësuesi i kësaj Qendre, Nikolla Joviq ka prezantuar të dhënën e hulumtimit sipas të cilës për 58,2 për qind të qytetarëve është e papranueshme edhe marrëveshja sipas të cilës Serbia do të pranonte Kosovën e pavarur në shkëmbim për Bashkësinë (Asociacionin) e Komunave Serbe dhe eksterritorialitetin e manastireve. Këtë mundësi do të pranonin 20,4 për qind e qytetarëve.

Një marrëveshje sipas të cilës Serbia do të pranonte pavarësinë e Kosovës me shkëmbim të territoreve do ta pranonin 15,8 për qind e qytetarëve, ndërsa skenarin sipas të cilit Serbia do të merrte tri komuna në veri dhe Mitrovicën si distrikt e përkrahin 18,9 për qind e qytetarëve të Serbisë. Shkëmbimin e katër komunave në veri me pavarësinë e Kosovës e mbështesin 21,9 për qind e të anketuarve.

Anketa tregon se 36,4 për qind e qytetarëve do të pranonte që në shkëmbim për njohjen e pavarësisë së Kosovës Serbia të marrë katër komunat në veri, Asociacionin e Komunave Serbe në jug të Ibrit dhe eksterritorialitetin e manastireve. Këtë mundësi nuk e përkrahin 44,4 për qind e qytetarëve.

Marrëveshjen sipas të cilës Prishtina do të fitonte karrigen në Kombet e Bashkuara, por jo edhe pranimin e Asociacionit të Komunave Serbe e mbështesin 32,6 për qind e të anketuarve. Këtë propozim nuk e pranojnë 47,5 për qind e të anketuarve, përcjell Koha.net.

Millan Kërstiq nga kjo Qendër, njëherësh asistent në Fakultetin e Shkencave Politike, tha në panel se hulumtimi, i cili tregon "çfarë kanë në zemër e çfarë në mendje qytetarët e Serbisë ", është zbatuar në fund të shtatorit me sponsorizim të SHBA-ve në kampion reprezentues në nivel të tërë Serbisë, në të cilin kanë marrë pjesë 1200 qytetarë, me mundësi gabimi plus-minus 2,8 për qind.

Sipas tij, për shkak të numrit të madh të të padeklaruarve - 19,2 për ind, mbetet një skenar i mundshëm sipas të cilit njohja e pavarësisë do të mund të merrte një shkallë të caktuar përkrahjeje, ndërsa Serbia të fitojë katër komunat në veri, në jug të Ibrit formimin e Bashkësisë (Asociacionit) të Komunave serbe dhe eksterritorialitetin e manastireve, që e përkrahin 36,4 për qind e qytetarëve të Serbisë, transmeton Koha.net raportimin e "Blicit" të Beogradit.