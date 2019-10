Kurti: 50 marrëveshjet mes Kosovës e Shqipërisë s’do të mbesin në letër, por do të zbatohen

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje dhe kandidat për kryeministër, Albin Kurti, ka takuar sot ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, Qemal Minxhozi, me të cilin kanë biseduar për bashkëpunimin mes dy shteteve.

Kurti, që me partinë e tij sipas rezultateve të deritashme ka fituar zgjedhjet e 6 tetorit, ka thënë se marrëveshjet e nënshkruara deri tash mes dy shteteve, s’do të mbesin në letër por do të zbatohen, sipas një njoftimi për media nga Vetëvendosje.

“Z. Minxhozi e uroi kryetarin Kurti për rezultatin zgjedhor dhe për organizimin e fushatës që arriti t’i adresojë me sukses brengat e qytetarëve të Republikës. Ai përshëndeti daljen e madhe të qytetarëve në këto zgjedhje që tregoi pjekuri e vendosmëri për ndryshime”, thuhet në këtë njoftim.

“Z. Kurti e falënderoi ambasadorin Minxhozi për urimin dhe e njoftoi atë për nismat që do t’i ndërmarrë qeveria e re në funksion të sovranizimit, zhvillimit dhe bashkëpunimit të Kosovës e Shqipërisë. Ne do të angazhohemi, tha ai, që në të ardhmen të kemi komisione të përbashkëta qeveritare sa i përket politikës së jashtme, burimeve natyrore dhe mbrojtjes e sigurisë. E, po ashtu, edhe një regjistër të përbashkët të bizneseve e për një regjistër të përbashkët civil, për sistem unik doganor, për një sistem të integruar elektro-energjetik dhe për një treg të përbashkët. 50 marrëveshjet e nënshkruara mes shteteve tona nuk do të mbesin në letër por do të zbatohen”, thuhet më tej për takimin mes Kurtit e Minxhozit.