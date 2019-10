Rugova pranon se s’do të jetë deputet, thotë se do të punojë për LDK-në

Ish-deputeti i LDK-së, Naser Rugova, ka bërë të ditur se nuk ka arritur të marrë votat e mjaftueshme për të siguruar edhe një mandat në Kuvendin e Kosovës.

Rugova ka thënë se megjithatë do të vazhdojë punën për LDK-në.

“Në bazë të dhënave të para duket që kësaj here nuk do të jem pjesë e Kuvendit. Dua të ju siguroj që unë nuk jam nga ata që fajin për këtë e kërkon në teori konspirative, reale apo imagjinare, pasi që konsideroj se interesi i LDK është më i rëndësishëm se hatërmbetjet individuale. Ju siguroj që do të vazhdoj me angazhimin tim në LDK si antar dhe veprimtar, gjithnjë i përkushtuar në vendosmërinë time për të përkrahur kauzën e lidhjes sonë. Ju falënderoj të gjithëve për mbështetjen në favor të kandidaturës sime. Mirë u takofshim në angazhimet tona të ardhshme”, ka shkruar ai në Facebook.

LDK-ja, sipas rezultateve të votave të rregullta, ka dalë e dyta në zgjedhje me më pak se një për qind dallim prapa Vetëvendosjes. Numri i deputetëve akoma s’është përfundimtar, pasi nuk dihet nëse Nisma do të kalojë pragun apo jo.