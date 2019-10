Beqaj: Fitorja e opozitës, ndryshim i vogël me shpresë të madhe

Analisti politik Belul Beqaj ka thënë se fitorja e opozitës në zgjedhjet e 6 tetorit nuk është ndryshim i madh, por është ndryshim i vogël e me shpresë të madhe.

Sipas tij, shpresa e popullit ka të bëjë në rend të parë me fillimin e funksionimit të sundimit të ligjit.

“S’e di a do të pajtohesha se a është ndryshimi i madh. Ndryshim i vogël, por shpresa është e madhe. Realisht mendoj që ka ndodhur një ndryshim për faktin se po përcillet në perëndim politika e komandantëve dhe po lind me potenciale premtuese politika e të rinjve të cilët megjithatë mendoj se duhet të sjellin disa ndryshime që do të kthejnë shpresën për politikë krejt tjetër karshi asaj që ka qenë, për faktin se edhe premtimet gjatë fushatës, ishin të stërmadhuara, por realisht kishin një bazë e cila në të njëjtën kohë jep shpresë se së paku do të fillojë të funksionojë sundimi i ligjit. Mendoj se ky ndryshim i vogël me shpresë të madhe, para së gjithash ishte reflektim i zhgënjimit me politkëbërësist sesa që ishte meritë e fushatës apo shpresë për ndryshime aq të mëdha. Duhet të jemi realë”, ka thënë ai në Interaktiv të KTV-së.

Sipas tij, për ndryshimin e madh duhet të mbahen dy apo tri parë zgjedhje.

“Duhen dy-tri parë zgjedhje për ndryshimin e madh. Të jemi të matur se ndoshta pritjet janë të mëdha, por edhe zhgënjimet e mëdha për ata që u kanë dhënë votën këtyre”, ka shtuar ai.

Sipas Beqajt, Vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve dhe LDK-ja që doli e dyta e që janë afër arritjes së koalicionit paszgjedhor, nuk duhet të nguten për të arritur marrëveshjen. Ai ka thënë se kryesore duhet të jetë arritja e një marrëveshjeje kualitative.

“Krijimi i qeverisë së re është domosdoshmëri. Por s’ka të bëjë me urgjencën sa për nivelin kualitativ të arritjes së marrëveshjes. S’duhet të bëhet qeveri që qysh nesër të ketë disonanca si qeveria që ishte. Më mirë të bëhet qeveri me personalitete që mbulojnë në kuptimin kompetent dikasteret e caktuara. Që ka balancin e respektimit të marrëveshjeve programore. Janë dy parti me programe ideologjikisht të ndryshme. Të gjendet emëruesi i përbashkët për të qenë më efektivë me programe”, ka deklaruar më tej ai.