Engel, letër institucioneve të BE-së: Të zbatohet liberalizimi i vizave për Kosovën

Kryesuesi i Komisionit për Punë të Jashtme në Kongresin amerikan, Eliot Engel i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian të certifikojë Planin e liberalizimit të vizave dhe t’i japë Kosovës liberalizimin e vizave.

Në letrën dërguar presidentit të Komisioni Evropian, presidentit të Këshillit të Evropës, si dhe krerëve të 28 shteteve të Bashkimit Evropian, Engel ka kërkuar plotësimin e rekomandimit të Komisionit për të lejuar liberalizimin e vizave për kosovarët, me të njëjtat standarde që BE ia ka akorduar fqinjëve të Ballkanit, shkruan ksp.

Letra është nënshkruar gjithashtu nga Komiteti i Çështjeve të Jashtme, përkatësisht republikani Michael McCaul.

Letra e plotë:

Ne po u shkruajmë për të shprehur shqetësimet tona lidhur me refuzimin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Republikës së Kosovës nga Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare të tij.

Siç jeni në dijeni, Bashkimi Evropian ka dhënë liberalizimin e vizave për çdo vend të Ballkanit Perëndimor, përveç Kosovës. Kjo lejon të gjithë qytetarët e ish-Jugosllavisë dhe Shqipërisë, me përjashtim të Kosovës, të udhëtojnë pa viza në Bashkimin Evropian.

Më 18 korrik 2018, Komisioni Evropian konfirmoi që Kosova i kishte përmbushur të gjitha standardet e kërkuara për liberalizimin e vizave – të përshkruara për ne në shumë raste si një proces teknik, jo politik. Nëse trajtohen si qytetarë të çdo vendi tjetër të Ballkanit, kosovarët tashmë do të udhëtonin pa viza në zonën Shengen. Por, paaftësia për të dhënë liberalizimin e vizave duket se tregon se ekziston një standard i dytë për njerëzit e Kosovës. Ne kemi dëgjuar që disa shtete anëtare të BE-së janë të shqetësuar se, ndryshe nga qytetarët e vendeve fqinje, kosovarët do të abuzojnë me hyrjen pa viza dhe do të kërkojnë statusin e azilit.

Sidoqoftë, kjo ka provuar të jetë e pavërtetë. Sipas raportit të Komisionit Evropian të korrikut të kaluar, Kosova ka zvogëluar ndjeshëm numrin e qytetarëve të saj që kërkojnë statusin e azilit brenda BE-së, me aplikimet duke rënë me 36% nga 11,675 në 2016 në 7,410 në 2017 dhe me 90% kur krahasohen me 2015.

Raporti i korrikut gjithashtu theksoi se Kosova po sponsorizon “fushata gjithëpërfshirëse të ndërgjegjësimit në të gjitha komunat e Kosovës me qëllim informimin e qytetarëve për të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga udhëtimi pa viza”.Përveç kësaj, raporti i korrikut konfirmon që përpjekjet e Kosovës kundër korrupsionit tejkalojnë ato që kërkohen nga të arrijë liberalizimin e vizave, dhe Kosova miratoi zyrtarisht demarkimin e kufirit me Malin e Zi – një kusht i aplikuar vetëm për Kosovën.

Duke shtuar në përfundimet e Komisionit Evropian, ne jemi të kënaqur të vërejmë se kolegët tanë në Parlamentin Evropian kanë votuar me shumicë dërrmuese për të mbështetur udhëtimin pa viza për kosovarët më shumë se një herë.

Këto vota u miratuan nga Raportuesit Specialë të Parlamentit për Kosovën dhe Serbinë, Igor Stoltes dhe David McAllister, të cilët të dy kanë pohuar se qytetarët e Kosovës meritojnë liberalizimin e vizave.

Por, pavarësisht kësaj, disa shtete anëtare vazhduan me “rritjen e pazarit”.

Komisioneri i BE-së për Politikat Rajonale, Johannes Hahns, ka shkuar aq larg sa të sugjerojë që liberalizimi i vizave mund të vonohet deri në vitin 2020 ose edhe derisa të arrihet normalizimi i marrëdhënieve të normalizuara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Me këtë ‘ndryshim të kritereve’ për Kosovën edhe një herë, ne e kemi të vështirë të kuptojmë se si një standard i tillë mund të zbatohej për njërën palë në dialogun Kosovë-Serbi dhe jo për tjetrën.

Le të jemi të qartë: realizimi i marrëdhënieve plotësisht të normalizuara ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës është dhe duhet të mbetet një qëllim i spikatur i SHBA-së dhe Evropës. Sidoqoftë, nxjerrja e kërkesave shtesë pasi të ishin përmbushur standardet e mëparshme, mosrespektimi i rekomandimeve të institucioneve të ndryshme të BE-së, dhe refuzimi për të përmbushur premtimet është e papranueshme dhe vetëm minon besueshmërinë e BE-së në Ballkan.

Si anëtarë të Kongresit që kujdesen thellësisht për rajonin, ne besojmë se është thelbësore të mbash partneritetin midis ShBA-së dhe BE-së për të promovuar një zgjidhje për konfliktin Kosovë-Serbi.

Fatkeqësisht, vonesa e pacaktuar e BE-së dhe standardet e pabarabarta të liberalizimit të vizave për Kosovën vetëm më tej një ndjenjë në rritje e braktisjes në mes të kosovarëve dhe humbjes së levave si një negociator.

Prandaj, ne i bëjmë thirrje shteteve anëtare të BE-së dhe Këshillit të BE-së që t’i përmbahen rekomandimeve të Parlamentit dhe Komisionit të BE-së, të certifikojnë përmbushjen e Kosovës të Planit të Liberalizimit të Vizave dhe t’i japin liberalizimin e vizave Kosovës pa vonesë.

Faleminderit për shqyrtimin e mendimeve tona. Ne shpresojmë që të punojmë me ju për këtë çështje dhe shpresojmë që së shpejti të shohim zgjidhjen e saj.