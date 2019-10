Pas Kurtit, Kosnetti takon edhe Mustafën

Pas takimit me kryetarin e Vetëvendosjes Albin Kurti, ambasadori amerikan në Kosovë, Philip Kosnett ka takuar edhe kryetarin e LDK-së Isa Mustafa.

Sipas njoftimit nga LDK-ja, gjatë takimit u diskutua për procesin zgjedhor në zgjedhjet e 6 tetorit. Në këto zgjedhje, pas numërimit të votave të rregullta, VV-ja doli e para e LDK-ja e dyta.

“Ambasadori Kosnett ishte i kënaqur me atë se sa mirë shkoi procesi zgjedhor, me daljen e lartë në votime, dhe për faktin se kishte aq shumë përqendrim në çështjet për të cilat shqetësohen votuesit. Ai tha se pret një përqendrim të ripërtërirë në përparim kundër korrupsionit, në ekonomi, dhe në dialog me Serbinë drejtë arritjes së një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse që do të sillte stabilitet dhe paqe të qëndrueshme në rajon”, thuhet në njoftimin e LDK-së.