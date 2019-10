Moti sot në Shqipëri

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak i Shqipërisë bën me dije se sot moti parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta kalimtare në zonën e qendrës dhe atë të veriut.

Në zonën e jugut moti do të jetë me vranësira mesatare e lokalisht të dendura por kalimtare.

Reshje shiu të dobëta dhe lokale në jug në mëngjes.

Mjegull dhe mjegullinë prej orëve të pasdites kryesisht në juglindje përgjatë luginave të lumenjve.

Era do të fryjë me drejtim verilindje – juglindje me shpejtësi deri 1-10m/sek, ndërsa në bregdetin veriperëndimor e vrullshme dhe me rrahje deri 20m/sek, duke u shoqëruar me një valëzim të forcës 3.4 ballë.

Temperaturat parashikohen:

Qytetet Temperaturat në °C Sigla

Shkodër 11/22 diell

Lezhë 13/23 diell

Durrës 12/23 diell

Tiranë 12/25 diell re

Berat 10/25 diell re

Vlorë 14/25 diell re

Korçë 6/17 Shi diell

Gjirokastër 10/23 Shi diell

Sarandë 15/25 Shi diell