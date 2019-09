Mustafa në Shqipëri për të parë si mund të ndihmojë Kosova pas tërmetit

Ministri në largim i Punëve të Brendshme të Kosovës, Ekrem Mustafa, ka vizituar zonat e prekura nga tërmeti i 21 shtatorit në Shqipëri.

Sipas një njoftimi nga ministria, ai bashkë me zëvendësministrin e Brendshëm të Shqipërisë, Julian Hodaj, kanë vizituar Maminasin, një nga zonat më të prekura nga tërmeti.

Aty Mustafa ka thënë se ka shkuar për t’u solidarizuar dhe për të parë çfarë mundësie ka Kosova për të ndihmuar.

“Unë si ministër i Punëve të Brendshme kam ardhur të solidarizohem me gjendjen aktuale pas tërmetit në Shqipëri, për së afërmi të prekim situatën edhe të shohim, se si të identifikojmë problemin edhe nevojën, se çfarë ka mundësi Kosova t’u ndihmojë këtyre qytetarëve dhe shtetit shqiptar. Ne bashkëpunimin me qeverinë shqiptare e kemi shumë të mirë, do të thotë edhe bashkëpunimin me Ministrinë e Punëve të Brendshme. I kemi përfunduar të gjitha marrëveshjet që konsistojnë në ndihmat e përbashkëta njëri me tjetrin. Si në këtë rast emergjence, ashtu dhe me probleme të tjera që e ruajnë stabilitetin e shtetit”, ka thënë Mustafa.

Në anën tjetër, Hodaj ka bërë të ditur se është përmbyllur procesi i verifikimit dhe janë caktuar prioritetet për ndërhyrje.

“Situata është pak a shumë ajo që jeni informuar gjatë ditëve të kaluara. Është përmbyllur pothuaj procesi i verifikimit dhe janë përcaktuar edhe prioritetet e ndërhyrjes që do fillojnë kuptohet nga ato situata që janë më në nevojë urgjence. Ajo që na ngroh dhe që na kënaq deri diku është që gjithë ai mekanizëm planifikimi dhe ndërhyrjeje, që ishte i planifikuar në letër, e tregoi që edhe në praktikë u zbatua me përpikëri, sa kohë që në orët e para pati një përgjigje të të gjitha strukturave të emergjencës, duke filluar që nga pushteti qendror duke vazhduar dhe me pushtetin vendor”, u shpreh Hodaj.