Mësimdhënësit e viteve të ‘90-ta presin kompensimin

Nga muaji nëntor i këtij viti, mësimdhënësit të cilët kanë punuar gjatë periudhës së viteve 1990-1999, në kuadër të procesit të njohur si sistemi paralel i arsimit në Kosovë, do të fillojnë të marrin kompensimin ligjor, thonë zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.

Vlera e konvertuar në valutën euro për kontributin e tyre në mësimdhënie gjatë viteve të ‘90-ta nis nga 19 deri në 95 euro, varësisht nga koha sa kanë punuar.

Kjo shumë atyre iu ndahet në bazë të Ligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqiptar të Republikës së Kosovës nga viti 1990 deri në 1999, i cili është miratuar në fund të muajit shkurt në Kuvendin e Kosovës dhe ka hyrë në fuqi në prill të këtij viti.

Bahri Xhaferi, udhëheqës i Departamentit të Pensioneve në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë, se janë mbi 7,500 parashtrues të kërkesës për kompensim.

“Paraqitja e kërkesave ka filluar nga muaji gusht, ka vazhduar në muajin shtator dhe vazhdon edhe më tutje. Janë mbi 7,500 kërkesa të paraqitura nga ish-mësimdhënës në mbarë territorin e Kosovës deri më tani. Kemi filluar edhe monitorimin e dokumentacionit të parashtruesve të kërkesave. Jemi në proces, ashtu siç është planifikuar deri te pagesa e tyre dhe po bëjmë përpjekje që pagesa të bëhet para muajit nëntor”, thotë Xhaferi.

Bazuar në një llogaritje të bërë, një mësimdhënës që ka punuar nëntë vjet do “shpërblehet” me 95 euro në muaj dhe pension kontributpagues prej 260 euro. Kjo nënkupton se ata do të paguhen 355 euro në muaj. Kurse shuma do të jetë më e vogël për mësimdhënësit që kanë punuar më shkurt.

Ndërkaq, në rast se personi ka vdekur, të drejtë kompensimi e ka edhe bashkëshortja ose bashkëshorti.

