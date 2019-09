Jozefina Topalli bën thirrje për një lëvizje të re politike në Shqipëri

Ish kryetarja e Parlamentit të Shqipërisë dhe ish-nënkryetare e Partisë Demokratike, Jozefina Topalli, tha sot se pas tre dekadave politika shqiptare është në krizë dhe se vendi është pa përfaqësim. Duke folur para studentëve të Universitetit të Shkodrës, ku iu dha Çmimi i Karrierës, zonja Topalli u bëri thirrje të rinjve për “Një Lëvizje të Re”.

“Pas 3 dekadave politika është në krize; vendi është pa përfaqësim. Ekonomia nuk ec. Nuk ka as qeveri dhe as opozitë. Ata kanë deformuar demokracinë e brishtë. Ata, ose bëjnë pazare, ose bëjnë shantazhe ndaj njëri-tjetrit. Është më mirë të ikin “4 shahistët” e të rijnë shqiptarët. Nëse forcat e vjetra nuk reformohen, ka vetëm një zgjidhje: “Një Lëvizje e Re”. Lëvizje për ndryshim. Dhe mendimi im është tek të rinjtë e të rejat, dhe ju që keni gjithmonë zemrën e re”, raporton Zëri i Amerikës.

Zonja Topalli u bëri thirrje të rinjve që të bëhen autorë të fatit të tyre dhe t’i largohen dëshpërimit.

“Çfarë e bën këtë vend të veçantë jeni Ju. Mos e harroni këtë. Ata që janë në krye të partive kanë frikë nga ju. Më besoni mua. Mos lejoni më që t iu heqin fëmijët nga shtëpia e t’ua hedhin në emigracion. Mjegulla nuk mundet që të na errësojë përjetë shikimin. Ndoshta ndonjë nga të rinjtë këtu do fillojë lëvizjen për ndryshim, e ndoshta nesër do jetë në Parlament për t’i kthyer vendit e Kuvendit shpresën e dinjitetin. Ndoshta nuk do jetë në Kuvend, por do jetë në Bashkinë e tij për t’i dhënë shpresë qytetit. Do jetë në punën e tij për t ‘i dhënë jetë e perspektivë familjes. E si ju në Shqipëri ka me mijëra.

Përfytyrojeni kur të bashkohemi të gjithë.

Që vendit t’i kthehet shpresa, të rinjve mundësia për punësim, të moshuarve një pension më dinjitoz, shëndetit t’i jepet kujdesi e shërbimi i duhur, e në fytyrat e njerëzve të kthehet buzëqeshja. Mjaft me dëshpërim. Bëhuni autorë të fatit tuaj”.