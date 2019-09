Pas presionit, MIE-ja anulon edhe katër konkurset e kontestuara

Pas më shumë se një muaji, Ministria e Integrimit Evropian, e udhëhequr nga Dhurata Hoxha e PDK-së, ka anuluar edhe katër konkurse në këtë ministri.

Kjo ministri dje kishte anuluar njërin nga 5 konkurset e kontestuara, e sot ka konfirmuar përmes faqes zyrtare se ka anuluar edhe katër të tjerë, transmeton Koha.net.

“Anulohen, konkurset publike në Ministrinë e Integrimit Evropian, për pozitën: 1. Zyrtar i/e Lartë për Integrime Evropiane / Zyrtar i/e Lartë për kritere Ekonomike dhe Zhvillim me numër reference 12/2019 / ZSP/MIE. 2. Zyrtar i/e Lartë për Integrime Evropiane / Zyrtar i/e Lartë për Tregun e Brendshëm me numër reference 13/2019 / ZSP / MIE. 3. Zyrtar i/e Lartë për Integrime Evropiane PËR Punë të Brendshme me numër reference 15/2019. 4. Zyrtar i/e Lartë për Asistencë zhvillimore me numër reference 16/2019 , të shpallura me datë 23.07.2019 deri me datë 06.08.2019. Nga pjesëmarrësit në konkurs kërkojmë mirëkuptim”, thuhet në njoftimin e MIE-së.