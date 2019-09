Ambasadorja suedeze viziton Kompleksin Memorial “Adem Jashari”

Ambasadorja e Suedisë në Kosovë, Karin Hernmarck, mëngjesin e sotëm ka vizituar Kompleksin Memorial “Adem Jashari”.

Përmes rrjetit social Twitter, ajo e ka publikuar edhe një foto ku momentin e ka cilësuar pikëllues.

“Si gjithmonë, një vizitë-pikëlluese në Kompleksin Memorial “Adem Jashari” në Prekaz, mëngjesin e sotëm”, ka shkruar ajo.

As always a heart-wrenching visit to the Jashari Memorial site in Prekaz this morning. pic.twitter.com/LDfNkUtAhY