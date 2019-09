Dy kartëmonedha të lekut me dizajn të ri nga 30 shtatori hidhen në treg

Nga 30 shtatori i këtij viti dy kartëmonedha të reja të lekut do të hidhen në qarkullim. Bëhet fjalë për kartëmonedhën 200 dhe atë 5000 lekëshe. Dizajni i ri, sipas guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Gent Sejko vjen i rifreskuar dhe me elementë sigurie të përmirësuar, duke i dhënë lekut shqiptar pamjen e një kartëmonedhe moderne.

Ndonëse këto dy kartëmonedha të reja do hidhen në qarkullim sërish të vjetrat do të mbeten për t'u hequr nga tregu gradualisht. Ndërsa vit pas viti do të hidhen në qarkullim prerje të tjera. Vitin e ardhshëm do të jetë në qarkullim një kartëmonedhë e re 10 mijë lekëshe. Kjo valutë do të mbajë figurën e poetit të njohur Asdreni, shoqëruar me vargje nga Himni Kombëtar.

Seria aktuale e kartëmonedhave shqiptare, e krijuar përpara më shumë se 20 vitesh, ka si tematikë pasqyrimin e epokave historike nëpër të cilat ka kaluar historia e kombit shqiptar, nëpërmjet paraqitjes së portreteve të personaliteteve më përfaqësuese të tyre.

Kjo tematikë, e mishëruar në secilën kartëmonedhë përmes portreteve të disa prej figurave më të ndritura kombëtare, evokon momentet më të rëndësishme të historisë së kombit tonë, në përpjekjet e tij për liri dhe prosperitet. Ajo përmban të gjitha etapat historike, duke filluar nga antikiteti, mesjeta, rilindja kombëtare, pavarësia e vendit, dhe do të përmbyllet me simbolet e flamurit kombëtar dhe himnit të flamurit në prerjen më të re, atë me vlerë nominale më të lartë, 10,000 lekë, duke i përzgjedhur këto simbole si përfaqësuese dhe përbashkuese për çdo shqiptar.

Seria e re e kartëmonedhës shqiptare gërsheton sigurinë maksimale, pamjen moderne, komunikimin artistik të mesazhit historik dhe rezistencën më të lartë gjatë përdorimit. Ajo është rikonceptuar e plotë me 6 prerje: 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 dhe 10.000 lekë. Ndërkohë që dy prerjet e para të kësaj serie, ajo 200 Lekë dhe 5000 Lekë – emetime të vitit 2017, janë gati për t’u hedhur në qarkullim më 30 shtator 2019, kartëmonedhat e tjera të serisë do të hidhen në qarkullim në mënyrë graduale gjatë 3-4 viteve të ardhshme dhe do të kenë vlerë ligjore krahas prerjeve ekzistuese.

Nga 30 shtatori 2019, kartëmonedhat e serisë së re 200 lekë dhe 5000 lekë do të kenë kurs ligjor në Republikën e Shqipërisë dhe do të përdoren si mjet pagese, së bashku me kartëmonedhat ekzistuese/BW.