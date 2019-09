Raporti i Komisionit të Venecias për presidentin e Shqipërisë del më 11 tetor

Kaarlo Tuori, drejtues i delegacionit të Komisionit të Venecias, deklaroi në përfundim të takimit me anëtarët e Komisionit Hetimor të Kuvendit të Shqipërisë, se tashmë e kanë një ide nëse presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta e ka shkelur Kushtetutën, dhe më 11 tetor do të dalin me raportin përfundimtar, përcjell Koha Jonë.

“E kemi një ide të qartë, nëse e ka shkelur Presidenti Kushtetutën. Të gjitha takimet kanë qenë produktive, pasi morëm një informacion për të krijuar opinionin që do të dalë në 11 tetor”.

Jashtë ambienteve të Kryesisë së Kuvendit, anëtarët e delegacionit të Venecias deklaruan se ishin të kënaqur nga takimet e zhvilluara në Tiranë dhe se kanë marrë të gjithë informacionin e duhur.

Pas një muaji, Venecia do të japë mendimin e saj nëse Presidenti Meta është në shkelje të Kushtetutës me dekretin e nxjerrë më 8 qershor. Komisioni i Venecias u takua me zyrtarët më të lartë të vendit, përfshirë vetë presidentin dhe drejtuesit e mazhorancës dhe opozitës.