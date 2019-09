Moti sot në Shqipëri

Masa ajri më të freskëta të paqëndrueshme me origjinë nga Evropa veriperëndimore po afrohen drejt territorit të Shqipërisë duke ifluencuar mot me reshje shiu dhe rënie graduale të temperaturave.

Sot moti do të mbetet i paqëndrueshëm me vranësira e reshje shiu dhe stuhi në pjesën më të madhe të territorit. Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi maksimale 8-15 m/sek në bregdet.

Valëzimi i forcës 4-5 me lartësi vale 0,5–1,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të mbeten konstante.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zonat malore 14/27°C

Zonat e ulëta 15/32°C

Zonat bregdetare 19/29°C