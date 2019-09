Haradinaj: Kushdo që e pengon Policinë e Kosovës për të hyrë në INTERPOL, e ndihmon krimin

Policia e Kosovës ka shënuar sot 20-vjetorin e themelimit, me ç’rast ka mbajtur një ceremoni ku kanë marrë pjesë zyrtarë institucionalë.

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Ramush Haradinaj ka folur për nevojën që Policia e Kosovës t’i bashkohet INTERPOL-it.

Ai ka thënë se bashkimi i Kosovës në këtë organizatë, përbën përparimin në luftën kundër korrupsionit dhe sipas tij, kushdo që e pengon këtë gjë e ndihmon krimin brenda dhe jashtë vendit.

“Policia jonë me qenë pjesë e INTERPOL-it për me luftu krimin transnacional. Me pengu anëtarësimin e Kosovës në anëtarësimin, i bie me ndihmu krimin”, ka thënë Haradinaj, përcjell ksp.

Haradinaj ka falënderuar edhe institucionet amerikane për bashkëpunimin e mirë me Policinë e Kosovës.

“Institucionet partnere të SHBA-së, ju falënderoj për bashkëpunimin. Policia e ruan jetën e njerëzve të këtij vendi. Muj me thanë që njerëzit e Kosovës janë me fat që ju kanë ju”, ka shtuar ai.

Ai ka theksuar se Qeveria e Kosovës do të vazhdojë që ta përkrahë zhvillimin dhe rritjen e Policisë së Kosovës.