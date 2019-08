Javën tjetër nis ndërtimi i Rrugës së Thethit

Javën e ardhshme nis rindërtimi i Rrugës së Thethit. Lajmin e ka dhënë vetë kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama.

Kreu i qeverisë publikoi videon e projektit në “Facebook”, ndërsa shton se do jetë një transformim në funksion të zhvillimit të integruar të Qarkut Shkodër.

Banorët e Thethit gjatë gjithë dimrit qëndrojnë të bllokuar, për shkak të rrugës skandaloze. Rruga ishte pengesë edhe për turistët e shumët, të interesuar për këtë perlë të turizmit malor.

“Javen e ardhshme… nis rindërtimi i Rrugës së Thethit, një transformim i shumëpritur nga banorët e zonës së magjishme turistike dhe në funksion të zhvillimit të integruar të qarkut të Shkodrës", shkruan Rama.

Rruga Qafë Thorë – Theth ka një gjatësi prej 16 km dhe siguron lidhje me Bogën, Qafë Thorën dhe Shkodrën.

Ajo do të lehtësojë qarkullimin edhe në periudhën e dimrit dhe garanton siguri rrugore më të lartë.

Aksi do të ketë një gjerësi asfalti 4-4.75 metra, 3 tunele 20-30 metra për mbrojtjen nga ortekët, mure pritëse me geocell dhe prej guri, sistem drenazhimi me 89 tombino rrethore dhe katrore dhe 5 prita malore.

Po ashtu parashikohet edhe rehabilitimi i qendrës së fshatit, një hapësirë prej 13 150 metër katror.

Projekti parashikon përmirësim në rrjetin qarkullues nga hyrja drejt qendrës dhe lagjeve përreth, ndriçimin e qendrës duke ruajtur natyrshmërinë dhe karakteristikat, përdorimin e materialeve ekologjike dhe karakteristike për zonën.

Po ashtu do të ndërtohet edhe një park i ri linear përgjatë lumit, 65 mijë metër katrorë, do të bëhet rehabilitimi i urës ekzistuese me gjatësi 34.91 metër.

Në hyrje të fshatit parashikohen 2 hapësira të reja parkimi, sistemim i gardheve karakteristike dhe sistem stabilizues në të dy anët e lumit.