Scott: Takimi Pompeo-Vuçiq konfirmoi angazhimin amerikan për stabilitetin rajonal

Takimi midis sekretarit amerikan të Shtetit, Mike Pompeo dhe presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq konfirmoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të angazhuara bashkë me të gjithë liderët e Ballkanit të mbështesin sigurinë, stabilitetin dhe paqen rajonale.

Kështu e ka komentuar takimin e djeshëm Pompeo - Vuçiq, ambasadori amerikan në Beograd, Kyle Scott, raporton Tanjug, transmeton rtk.

Nga ana e tij, zyrtari i lartë amerikan, Mike Pompeo ka deklaruar pas këtij takimi se normalizimi i raporteve të Serbisë me Kosovën do ta forcojë stabilitetin dhe prosperitetin e Serbisë dhe Ballkanit Perëndimor.

“Një takim dreke produktiv me presidentin Vuçiq, rreth dialogut Kosovë-Serbi dhe pranimit të Serbisë në BE. Normalizimi i raporteve me Kosovën, do të forcojë stabilitetin e Serbisë, të Ballkanit Perëndimor dhe komunitetit transatlantik”, ka shkruar ai në rrjetet sociale pas takimit.

Ndërkaq, kreu i shtetit serb ka deklaruar se e kanë mbështetjen e Amerikës për heqjen e taksës së vendosur nga autoritetet kosovare në nëntor të vitit të shkuar.