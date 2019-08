Ksenija Bozhoviq: Të huaj, shqiptarë e serbë, të përfshirë në vrasjen e Ivanoviqit

Nënkryetarja e Iniciativës Qytetare “Sloboda, Demokratija, Pravda” (SDP), Ksenija Bozhoviq, ka deklaruar se në vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanoviq janë përfshirë të gjithë, të huajt, shqiptarët dhe serbët. Ajo gjatë një interviste për KosovaPress, u shpreh skeptike se do të gjendet ndonjëherë autori i vrasjes së Oliver Ivanoviqit.

Sipas saj, hetimet rreth kësaj vrasje që nga fillimi kanë shkuar keq.

“Pas tërë kësaj kohe dhe në bazë të komplet procedurës se si ka shkuar deri tash, si dhe mënyrës së kryerjes së likuidimit, ne dyshojmë se këtu janë të përfshirë të huajt, shqiptarët dhe serbët… Hetimi që nga dita e vrasjes, organet hetuese nuk e kanë kryer punën në mënyrë profesionale, që është shumë me rëndësi për tërë procedurën e cila po vazhdon. Kjo punë është bërë jo profesionalisht dhe në mënyrë të shëmtuar, që është pasojë e gjithë asaj që ka ndodhur deri tani.. Ashtu siç qëndron situata tani, nganjëherë mendojmë se sikur nuk dëshirohet që vrasësi i Oliverit të gjendet”, ka thënë Bozhoviq.

Ajo tha se anëtarët e SDP-së do të insistojnë vazhdimisht dhe nuk do të ndalen kurrë, duke kërkuar nga organet gjegjëse që vrasjen e liderit të tyre ta zbardhin sa më parë dhe që autori apo autorët e kësaj vrasjeje të vihen nën pranga. Në lidhje me pjesëmarrjen në zgjedhjet e mundshme që do të ndodhin në Kosovë, Bozhoviq ka bërë të ditur se akoma nuk janë krijuar kushtet në atë pjesë për zgjedhje të lira dhe demokratike, andaj nuk është marrë ndonjë vendim rreth pjesëmarrjes në këto zgjedhje.

“Duke marr parasysh tërë situatën, ne që nga zgjedhjet e kaluara dhe deri tani, konsiderojmë se asgjë konkrete nuk ka ndryshuar. Ne patëm shkuar në dy procese zgjedhore, dhe në të dyja këto zgjedhje kemi dy vrasje të cilat deri sot nuk u ndriçuan. Pastaj Ligji për zgjedhjet nuk ka ndryshuar fare. Të kujtojmë ato spotet e mundimshme gjatë fushatave të kaluara për të cilat njëjtë askush deri tash nuk ka dhënë përgjegjësi. Kështu që nuk janë krijuar kushtet që zgjedhjet të jenë të lira dhe demokratike, në mënyrë që qytetarët të japin votën e tyre për njeriun të cilin konsiderojnë se do të ndryshojë diçka dhe do të krijojë kushte më të mira për jetesë. Andaj, ne akoma jemi duke menduar sa i përket këtyre zgjedhjeve, dhe nuk kemi marr ndonjë vendim”, theksoi Bozhoviq.

Ndryshe, ish politikani serb Oliver Ivanoviq ishte vrarë me gjashtë plumba në një atentat të organizuar më 16 janar 2018 para selisë së partisë së tij në veri të Mitrovicës, ndërsa rreth kësaj ngjarje deri tani janë arrestuar disa persona si të dyshuar dhe janë intervistuar mbi 100 të tjerë, por deri tani pa ndonjë rezultat konkret.