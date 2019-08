Tomorr Morina thotë se Maqedonia e Veriut ia ndali pasaportën britanike

Autoritetet e Maqedonisë së Veriut e kanë liruar nga paraburgimi ish-luftëtarin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Tomorr Morinën. Ai po mbahej me fletë-arrest të lëshuar nga Serbia, nën dyshimin që dy dekada më parë ka kryer krime lufte. Megjithëse Morina është kthyer në Kosovë, pasaporta e tij po vazhdon të mbahet në Gjykatën e Maqedonisë së Veriut.

Tomor Morina shërbeu në Zonën e Dukagjinit dhe pas luftës ai migroi në Mbretërinë e Bashkuar ku edhe ndërtoi jetën e tij familjare, duke u bërë shtetas atje.

Derisa po shkonte në kryeqytetin e shtetit fqinj, ai u ndalua nga autoritet e Maqedonisë së Veriut, të cilat zbatuan një fletë-arrest të lëshuar nga Interpol, me kërkesë të Serbisë.

“Kam ardh nga Londra, unë jetoj në Angli, kam ardhur në pushim, kisha disa ditë që kisha ardh dhe shkova të marrë një shok në Aeroportin e Shkupit i cili vinte nga Suedia dhe bashkë me një shok tjetër udhëtuam, ndaluam në pikën kufitare në Bllacë, dhe më konfirmohet që kam fletë arrest nga shteti serb. Pastaj filloi arrestimi, ndalesa dhe konfirmimi dhe kështu më dërguan në Shkup, në policinë rajonale, aty më konfirmohet që jam ndaluar nga shteti serb kinse për krime lufte që i kam bërë në Gjakovë në vitin ’99. Jam shtetas i Britanisë së Madhe dhe shtetas i Kosovës, i kam dy shtetësi”, ka thënë ai.

Ai thotë që ka udhëtuar vazhdimisht, ka qenë edhe më parë në Maqedoni por nuk ka ndodhur diçka e tillë më herët.

Sipas tij, aktakuza për të ka qenë që ka vrarë shumë njerëz dhe ka djegur shtëpi dy dekada më parë, derisa thotë se pasaporta e shtetësisë angleze e Morinës vazhdon të jetë të autoritetet e Maqedonisë së Veriut.

“Ma kanë ndalë dokumentin e udhëtimit, pasaportën britanike atje ma ka ndal gjykata. Tash pres, jam në komunikim me avokatin Naser Raufi, dhe do të shohim çka do të ndodhë. Unë nuk kam me Maqedoni asgjë, këto do t’i rregulloj me anë të ambasadës britanike në Kosovë ose me anë të avokatit në Shkup”, thotë ai.

Morina thotë se derisa ishte në paraburgim është trajtuar mirë dhe në mënyrën më korrekte.

Por tregon se kushtet e burgut atje janë të vështira dhe nuk i plotësojnë kriteret, sidomos për një vend siç është Maqedonia e Veriut.

Morina gjithashtu ndodhet në listën e veteranëve të rrejshëm për të cilën thotë se nuk e di pse ka ndodhur.

Ai thekson se listat janë fryre dhe për këtë duhet të mbahen përgjegjës edhe komandantët e zonave, edhe vet të gjithë pjesëtarët e UÇK-së.

“Nuk e di pse jam në listë të veteranëve të rrejshëm, por për fryrjen e listave, nuk është në rregull, nëse nuk ke qenë në lutë nuk ke qenë, ose nëse ke qenë në luftë një ditë ose një javë, ke qenë në luftë, sepse në luftë kur shkon vritesh për një orë ose minutë. Por fryrje të listave ka, ajo është e dëmshme për vet luftëtarët, për shkak se kur fryhet lista, edhe të ardhurat për ata që janë në gjendje të keqe sociale, ju e dini pas luftës ka pasur shumë vetëvrasje të ushtarëve të UÇK-së, ato kanë ndodhë për shkak se ata nuk janë kyçur nëpër parti politike, nuk kanë pasur rrugëdalje, kanë jetuar në mënyrë të keqe, kanë qenë të anashkaluar, prej të gjitha qeverive. Është dashur më bë më shumë për veteranët e luftës, me zbutë varfërinë”, thotë ai.

Tomor Morina, i cili ditë më parë u lirua nga paraburgimi në Maqedoninë e Veriut, ku u mbajt për 20 ditë, thotë se duke e ditur që është i pafajshëm, e ka pasur parasysh që do të lirohet, meqë sipas tij aktakuzat nuk kanë bazë.

Morina thotë se Maqedonia e Veriut nuk duhet të lëshojë fletë-arreste serbe kundër luftëtarëve të Kosovës sepse lufta e UÇK-së ka qenë e pastër.

Ai thotë se Serbia është fajtore dhe se ata nuk do të lënë të qetë asnjëherë kombin shqiptar, raporton Kosovapress.