Moti sot në Shqipëri

Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga vlera normale të presionit të atmosferik e cila do të kushtëzojë Shqipërinë me mot të qëndrueshëm.

Për sot, moti do të jetë me diell dhe vranësira të pakta në zonat malore. Era do të jetë me drejtim Veriperëndim (NW) me shpejtësi maksimale 10-15 m/sek në bregdet.

Valëzimi i forcës 4 ballë me lartësi vale 1,0–1,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rritje.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zonat malore 13/28°C

Zonat e ulëta 17/35°C

Zonat bregdetare 21/33°C